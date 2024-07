Lech Wałęsa z odezwą do ludu. „Kończę bytowanie na tym padole”

Lech Wałęsa nieprzerwanie pozostaje aktywny w mediach społecznościowych. Śledzą go tam setki tysięcy osób. Niejednokrotnie były prezydent wykorzystuje to, żeby przekazać zebranym coś ważnego. „Ludu mój ludu posłuchajcie mnie” – wezwał w najnowszym wpisie.

„Kończę bytowanie na tym padole, nie mam żadnego interesu” – zaznaczył. „Na kolana WIĘC Rodacy dziękujmy opatrzności ZA TO, ŻE KOLEJNY raz w historii otrzymujemy na TRUDNY CZAS wspaniałych prowadzących, takich jak Tusk czy Bodnar” – napisał.

Lech Wałęsa o realizacji obietnic wyborczych: Na pewno by chcieli

Opinia Lecha Wałęsy na temat rządów Koalicji Obywatelskiej jest niezmienna. Były prezydent wspiera tę stronę polityczną od lat. „Dziękujmy za nich i nie przeszkadzajmy im w tak głupi sposób czepiając się, że nie realizują obietnic. Sprawiedliwie rozumując, dlaczego nie realizują. Przecież na pewno by chcieli” – tłumaczył.

O zakończonej jesienią władzy Prawa i Sprawiedliwości były prezydent pisze: „Poprzednicy rozkradli Polskę, zrujnowali struktury, pozakładali perfidne miny wszędzie, gdzie to możliwe”.

„Właściwie należałoby w pierwszym ruchu pozamykać wszystkich, co to uczynili. Nie mogli tego dokonać więc to jest powód obecnego stanu rzecz. Należałoby robić i ogłaszać spis ruin i min podkładanych” – kwituje Lech Wałęsa.

Czy Koalicja Obywatelska realizuje swoje obietnice?

Temat rozliczeń pracy aktualnej władzy wraca jak bumerang. Nic dziwnego, skoro Koalicja Obywatelska przez miesiące zapowiadała swoje 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów. Ta jednak na bieżąco aktualizuje listę postulatów, które udało się jej już zrealizować.

Na poświęconej tematowi stronie widzimy, że niezrealizowane są zaledwie cztery zapowiedzi. Nie znaczy to jednak, że pozostałe weszły już w życie. Na „zielono” zaznaczono 16 postulatów. Pozostałe 80 widnieje z dopiskiem „w trakcie realizacji”.

