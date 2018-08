Nieprzytomni więźniowie znalezieni w celi. Wzięli dopalacze?

Do zdarzenia, o którym informuje portal Gazeta.pl doszło 28 lipca. Dwóch osadzonych w Zakładzie Karnym w Raciborzu zatruło się substancjami chemicznymi. Na razie nie wiadomo, co dokładnie zażyli, ale możliwe, że wzięli dopalacze. Mężczyźni z podejrzeniem zatrucia trafili do szpitala w Sosnowcu. Jeden z nich już opuścił Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć, drugi pozostaje pod opieką lekarzy. Jego stan jest poważny.

Jak zdobyli środki chemiczne?

– Czynności mające wyjaśnić, co to dokładnie było, trwają – wyjaśnia w rozmowie z Gazeta.pl porucznik Krzysztof Thym z zakładu karnego w Raciborzu. Jak podaje Gazeta.pl, mężczyźni przebywali w zakładzie półotwartym, z którego więźniowie mogą wychodzić do pracy, ale jak wskazał porucznik Thym, nie dotyczyło to tych konkretnych osadzonych. Nie wiadomo na razie, w jaki sposób więźniowie mogli zdobyć substancje chemiczne i w jakich okolicznościach zażyli środki.