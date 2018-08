Oszukiwała metodą „na wnuczkę”. Poznajesz tę kobietę?

Niestety, mimo akcji prowadzonych w mediach przez policjantów, wciąż nie brakuje osób, które dają się nabierać na metodę „na wnuczka”. Oszuści dzwoniący głównie do starszych osób podają się za wnuczka lub innego dawno nie widzianego krewnego. Tak było w przypadku oszustki z Kędzierzyna-Koźla. Kilka dni temu zadzwoniła do 78-letniego mężczyzny podając się za jego wnuczkę. Wykonała telefon także do 86-letniej kobiety, której powiedziała, że jest jej siostrzenicą. Prosiła o pożyczenie pieniędzy, które potrzebne są jej na kaucję za potrącenie osoby na przejściu dla pieszych. Pokrzywdzeni przekazali łącznie 55 tys. zł obcej kobiecie.

Portret pamięciowy

Teraz, na podstawie zebranych dowodów, policjanci sporządzili portret pamięciowy podejrzewanej o te oszustwa kobiety. Ma około 19-25 lat, szczupłą sylwetkę, 160 cm. wzrostu. Jeśli ktoś zna kobietę z portretu, lub ma jakąkolwiek wiedzę na jej temat, proszony jest o kontakt z funkcjonariuszami pod numerem telefonu 77 4724603, numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką Policji.

