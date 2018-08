Beger wspomina Leppera w 7. rocznicę śmierci: Nie mógł odebrać sobie życia, jestem pewna na 100 procent

– Byłam zszokowana kiedy dowiedziałam się o śmierci Andrzeja. Od samego początku mówiłam, że nie mógł odebrać sobie życia. Nigdy by tego nie zrobił. Jestem tego pewna na 100 proc. – wspomina po siedmiu latach od śmierci polityka Renata Beger. Była posłanka Samoobrony dodaje w rozmowie z portalem wPolityce, że tylko prokuratura może ustalić, co faktycznie stało się przed siedmioma laty.- Jeżeli rzeczywiście toczy się śledztwo, bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że prędzej czy później prawda wyjdzie na światło dzienne – podkreśla.



Beger przyznaje również, że Lepper zawsze mówił, że tajemnice, które poznawał, musi jak najszybciej ujawniać, żeby zabezpieczyć swoje życie. – Zawsze miał dokumenty potwierdzające to, co mówił. Nie wiem dlaczego tym razem nie ujawnił szybko posiadanych tajemnic – tłumaczy sugerując, że w tej jednej sprawie polityk mógł nie zdążyć ujawnić posiadanej przez siebie wiedzy.



Posłanka wyznaje również, że współpraca z byłym szefem Samoobrony nie zawsze była lekka, ale był on osobą, która potrafiła słuchać, nawet szeregowych członków ugrupowania. – Każdego człowieka brakuje, ale Andrzeja szczególnie brakuje w polityce. Najbardziej przykre jest to, że ludzie, którzy za życia go nie rozumieli, nie wierzyli mu, nie ufali, dzisiaj podchodzą do nas i mówią: szkoda, że nie ma Andrzeja, miał rację, wiele rzeczy, które mówił, potwierdziły się – dodaje.

„Uważam, że wokół sprawy jest nadal mnóstwo znaków zapytania”