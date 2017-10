Lepper został nakłoniony do samobójstwa? Dziennikarz ujawnia kulisy swojego śledztwa

Mimo tego, że zostało ono umorzone w 2011 roku, były senator Sławomir Izdebski domagał się jego wznowienia, ponieważ twierdził, że dotarł do nieznanych wcześniej dokumentów. W rozmowie z portalem Wirtualna Polska Tomasz Sekielski mówi o tym, czego udało mu się dowiedzieć w związku ze śmiercią Leppera. Dziennikarz twierdzi, że udało mu się dotrzeć do archiwalnych zdjęć oraz filmów. – Nie chcę zdradzać wszystkiego, ale zebrałem zarówno powszechnie dostępną wiedzę, jak i pojechałem zbadać pewne wątki na Ukrainie. Nie wiem, czy przełomowych, ale na pewno takich, które dają wiele do myślenia – tłumaczył dziennikarz.

Według Sekielskiego „są trzy możliwe hipotezy dotyczące śmierci Leppera: lider Samoobrony popełnił samobójstwo, został zamordowany albo zmuszony do samobójstwa” . – Nie przesądzam, co się wydarzyło. Uważam, że wokół sprawy jest nadal mnóstwo znaków zapytania – powiedział Sekielski w rozmowie z Wirtualną Polską. Dziennikarz podkreślił, że „nie wyklucza, iż mogło dojść do sytuacji, w której ktoś zmusił Leppera do popełnienia samobójstwa albo że został on zastraszony, ponieważ miał jakąś wiedzę i doszło do sytuacji, która go przerosła” .

Sekielski zwrócił uwagę m.in. na postać Mykoły Hinajło, ukraińskiego duchownego, który miał załatwić liderowi Samoobrony honorowy doktorat dwóch ukraińskich uczelni. To właśnie on twierdził, ze Lepper miał dużą wiedzę na temat tajnych negocjacji. Polityk znał również innego członka tego zakonu, Petro Stecha. Duchowny zmarł nagle w dniu, w którym miał ujawnić informacje dotyczące operacji finansowych zakonu oraz udziale w nich lidera Samoobrony. Śledztwo ukraińskiej prokuratury wykazało, że mężczyzna zmarł z przyczyn naturalnych, jednak w taką wersję zdarzeń nie wierzy jego brat, który twierdzi, że Stech miał pękniętą trzustkę, a w hotelu, w którym zmarł, akurat tego dnia nie działał monitoring.

W śledztwie przewija się również wątek mjr. Tomasz Budzyńskiego, byłego funkcjonariusza ABW, który także twierdzi, że Lepper miał dużą wiedzę na temat negocjacji gazowych.