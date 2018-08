Antoni Macierewicz robi efektowne salto. Edmund Janniger pokazał nagranie

Edmund Janniger, były doradca Antoniego Macierewicza, udostępnił na Twitterze nagranie, które wcześniej pokazano gościom przybyłym na urodzinowe spotkanie. Na filmiku widać byłego szefa MON, który oddaje skok z wieży na basenie, robiąc przy tym efektowne salto.

W tym kontekście warto przypomnieć słynny wpis obecnego szefa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego na Twitterze, który przed laty przypominał internautom o dawnych sportowych sukcesach polityka PiS.

Goście byłego szefa MON

Na urodzinach Antoniego Macierewicza pojawił się prezes PiS. Jarosław Kaczyński podczas przemówienia przypomniał aktywność polityczną jubilata. – W działalności Antoniego Macierewicza łączy się tradycja Piłsudskiego i tradycja Dmowskiego – stwierdził Kaczyński. Mówił także o pracy byłego szefa MON w sejmowym zespole do spraw katastrofy smoleńskiej. – Kolejna niemożliwa misja, misja odkrycia prawdy. Misja, która była niezwykle trudnym, niezwykle odważnym, niezwykle zdeterminowanym dążeniem do prawdy, a z drugiej strony była fundamentalna dla tego, by sprawa smoleńska nie została zapomniana, a to była koncepcja drugiej strony – powiedział prezes PiS.

Na imprezie nie zabrakło również byłych współpracowników Macierewicza - Bartłomieja Misiewicza i Edmunda Jannigera. Dziennikarze zauważyli także wśród gości wnuka Anny Walentynowicz – Piotra Walentynowicza, byłego ministra środowiska Jana Szyszkę, senatora Jana Marię Jackowskiego, kuzyna prezesa PiS Jana Marię Tomaszewskiego, Piotra Naimskiego, Sławomira Cenckiewicza, Jana Olszewskiego oraz Tomasza Sakiewicza.