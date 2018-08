Prezentów dla Macierewicza ciąg dalszy. Misiewicz ujawnił niespodziankę

Nagrania z imprezy urodzinowej Antoniego Macierewicza trafiły do sieci. Furorę zrobił filmik udostępniony przez Edmunda Jannigera, byłego doradcę polityka. Na filmiku widać byłego szefa MON, który oddaje skok z wieży na basenie, robiąc przy tym efektowne salto. W poniedziałek o innym nagraniu poinformował Bartłomiej Misiewicz. „Jedna z urodzinowych niespodzianek dla ministra Macierewicza przygotowana przez współpracowników z czasów MON. Prawdziwy sojusznik NATO i USA” – napisał na Twitterze były rzecznik resortu.

Spotkania z prezydentami

Film udostępniony w serwisie YouTube stanowi kompilację zdjęć i nagrań z udziałem Macierewicza. Przypomniano spotkania byłego szefa MON z Ronaldem Reaganem, Barackiem Obamą i Donaldem Trumpem. Pokazano także nagrania ze szczytu NATO w Warszawie. Z filmiku dowiadujemy się, że Macierewicz „wielokrotnie spotykał się z żołnierzami w Afganistanie”.

Na urodzinach Antoniego Macierewicza pojawił się prezes PiS. Jarosław Kaczyński podczas przemówienia przypomniał aktywność polityczną jubilata. – W działalności Antoniego Macierewicza łączy się tradycja Piłsudskiego i tradycja Dmowskiego – stwierdził Kaczyński. Mówił także o pracy byłego szefa MON w sejmowym zespole do spraw katastrofy smoleńskiej. – Kolejna niemożliwa misja, misja odkrycia prawdy. Misja, która była niezwykle trudnym, niezwykle odważnym, niezwykle zdeterminowanym dążeniem do prawdy, a z drugiej strony była fundamentalna dla tego, by sprawa smoleńska nie została zapomniana, a to była koncepcja drugiej strony – powiedział prezes PiS.

„Niezwykła osobowość”

Kaczyński mówił także o pracy Macierewicza w resorcie obrony. Stwierdził, że „nie może w tej chwili mówić o tym, dlaczego Macierewicz nie jest teraz ministrem”. – Ale jest tak, że dokonał tam rzeczy charakterystycznych dla jego niezwykłej osobowości, niezwykłej siły, która jest w Antonim – ocenił polityk. I stwierdził, że „to jest daleko do końca”. – Antoni jeszcze bardzo wiele dla Polski zdziała – podsumował.

Na urodzinach byłego szefa MON pojawił się także Dominik Tarczyński. Poseł PiS opublikował na Twitterze nagranie okolicznościowej piosenki, która wybrzmiała na scenie podczas przyjęcia. „Kto agentów precz pogonił? Pan Antoni. Kto nie złoży nigdy broni? Pan Antoni. Kto się draniom nie pokłoni? Pan Antoni. Przed kim nadal drżą czerwoni? I nie tylko czerwoni” – śpiewano na scenie.

Czytaj także:

Antoni Macierewicz kończy 70 lat. Zobacz najlepsze MEMY z byłym szefem MON