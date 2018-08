„Pan Kazimierz” bez uprawnień? Kierowca Macierewicza pod lupą prokuratury

Zarzuty w sprawie wypadku z udziałem samochodu, którym, podróżował Antoni Macierewicz usłyszał żołnierz kierujący autem, które jechało za ministerialną limuzyną. On jednak nie przyznaje się do winy i obciąża Kazimierza Bartosika, zaufanego kierowcę Macierewicza, który jechał przed nim. Według informacji Onetu, to słynny już pan Kazimierz miał nie wyhamować, a żołnierz jedynie na niego najechał.

Onet.pl ustalił, że Kazimierz Bartosik nie miał żadnych szkoleń z poruszania się w kolumnie z Żandarmerią Wojskową. Co więcej, prokuratura ma podejrzewać, że w momencie wypadku pan Kazimierz nie miał aktualnych uprawnień do kierowania ministerialną limuzyną. Tę kwestię wyłączono do oddzielnego śledztwa, które prowadzi dział wojskowy Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów.

Karambol z udziałem szefa MON

Do wypadku doszło 15 styczna na drodze krajowej nr 10 w Lubiczu Dolnym koło Torunia. Samochody z kolumny Antoniego Macierewicza najechały na auta stojące na światłach. W wyniku zdarzenia ranne zostały trzy osoby, a zniszczonych zostało osiem pojazdów.

Tuż po karambolu Antoni Macierewicz przesiadł się do innego samochodu i jego osobisty kierowca zawiózł go do Warszawy. Analiza biegłych wykazała, że rządowa kolumna jechała z prędkością między 80 a 150 km/h. Nie zdążyła zatrzymać się przed samochodami stojącymi na czerwonym świetle. Kiedy samochód szefa MON hamował, w jego tył uderzył suv i pojazdy zaczęły na siebie wpadać.