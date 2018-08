Patrzcie w niebo. Gwiazdy będą spadać co pół minuty!

Dziennikarz naukowcy Karol Wójcicki podkreśla, że choć Perseidy są popularnie nazywane spadającymi gwiazdami, tak naprawdę nie mają z nimi wiele wspólnego. – Są to meteory, drobinki materii wyrzucone w przestrzeń kosmiczną przez kometę Swift-Tuttle. Każdego roku Ziemia przecina tor tej komety, a meteory, wpadając w atmosferę, spalają się i w rezultacie widzimy szybki błysk – wyjaśnia ekspert. Zjawisko to można obserwować od połowy lipca do końca sierpnia, jednak jego apogeum przypada w tym roku w dwie noce: z 11 na 12 i z 12 na 13 sierpnia. W tym czasie na niebie może pojawić się około 100 spadających gwiazd.

Gdzie najlepiej obserwować spadające gwiazdy?

Karol Wójcicki podkreśla, że najlepszym miejscem do obserwacji są tereny oddalone od dużych miast gdzie nie ma lamp, neonów i innych źródeł światła. – Duża ilość świateł ogranicza nasz zasięg widzenia – jesteśmy w stanie dostrzec tylko najjaśniejsze gwiazdy – tłumaczy. Obserwacje najwygodniej prowadzi się w pozycji leżącej lub półleżącej. Bardzo ważne jest to, aby przyzwyczaić oczy do ciemności. W związku z czym warto około 20 minut przed rozpoczęciem rozpoczęciem obserwacji odłożyć telefony komórkowe i siedzieć w absolutnych ciemnościach.

Centrum Nauki Kopernik zaprasza na wspólne oglądanie Perseidów

„Pierwsze meteory można dostrzec już po kilku minutach. Oczywiście, jeśli niebo jest bezchmurne” – podkreślają przedstawiciele stołecznego Centrum Nauki Kopernik, które każdego roku w noc spadających gwiazd organizuje specjalne wydarzenia.

Specjalnie na czas obserwacji Perseidów cała iluminacja nad Parkiem Odkrywców przy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i planetarium Niebo Kopernika zostanie wyłączona. Ponadto, Zarząd Dróg Miejskich poinformował, iż aby ułatwić obserwację, o godzinie 21 zostanie wyłączone oświetlenie na Moście Świętokrzyskim, Śląsko-Dąbrowskim oraz moście Poniatowskiego. Lampy zostaną wyłączone również w szklanych wyjściach tunelu Wisłostrady oraz skweru Kahla. Metro warszawskie wyłączy część lamp na stacji CNK a PGE podświetlenie Stadionu Narodowego. Zgasną również światła w Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Innogy.

– Z doświadczenia wiemy, że nie ma nic przyjemniejszego od wspólnych obserwacji w gronie znajomych. Dlatego, podobnie jak w ubiegłym roku, zapraszamy Was do Parku Odkrywców przy Centrum Nauki Kopernik na wspólne obserwacje nieba – zachęcają do udziału w wydarzeniu przedstawiciele CNK.

Czytaj także:

Za nami najdłuższe zaćmienie Księżyca w XXI wieku! Zobacz nagranie