Wójt gminy Bielice usunięty z PiS za zarzuty korupcyjne

O tym, że Zdzisław T. zostanie usunięty z Prawa i Sprawiedliwości prezydium partii zdecydowało 7 sierpnia. Dzień wcześniej T. usłyszał zarzuty korupcyjne, a także przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Swoimi działaniami polityk miał wyrządzić gminie szkody w wysokości 1,3 miliona złotych. Tak twierdzi Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.

Informacje o usunięciu z PiS Zdzisława T. potwierdził dla Radia Szczecin poseł tej partii Leszek Dobrzyński. Przekazał, że decyzja została podjęta jednogłośnie. – Wpływ na to miała waga zarzutów, jakie zostały skierowane. Po drugie - jego życiorys, a także wątpliwości co do jego osoby, które były zgłaszane już znacznie wcześniej, chociażby przeze mnie – wyjaśniał Dobrzyński.

Więcej szczegółów na temat działalności Zdzisława T. podaje „Gazeta Polska Codziennie”. Z jej informacji wynika, że wójt, gdy już nie mógł pożyczać pieniędzy z banków, zaciągał pożyczki w parabankach. Ponadto śledczy zarzucili Zdzisławowi T. korupcję. Chodzi o jedną z firm wiatrakowych, która postawiła turbiny na terenie gminy.

