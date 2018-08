Kandydat na prezydenta Wrocławia Jacek Sutryk z poparciem PO i Nowoczesnej

Potwierdzenie informacji o poparciu Jacka Sutryka politycy Koalicji Obywatelskiej (PO i Nowoczesnej) przedstawili na konferencji prasowej i w mediach społecznościowych. Grzegorz Schetyna podkreślił, że to kolejny krok w budowie zjednoczonej opozycji. Katarzyna Lubnauer dodawała, że Wrocław to europejskie otwarte miast, „na pewno nie miasto Międlara”. Sam Sutryk również podkreślał „otwartość” Wrocławia i konieczność zawiązywania porozumienia wśród „sił prodemokratycznych”.

Sutryka już w maju popierał obecny prezydent miasta Rafał Dutkiewicz oraz SLD i Nowoczesna. – Nie chcę, żeby duża polityka wdzierała się do naszego miasta, nie chcę sporu pomiędzy PO a PiS, chcę dobrego zarządzania miastem – mówił wówczas w Radiu Wrocław ten polityk. – Od 16 lat zajmuje się polityką społeczną. Kiedy jestem pytany, czy jestem politykiem, mówię nie, chyba że społecznym – dodawał.

Wycofanie poparcia dla Ujazdowskiego

Wybór Sutryka to jednocześnie ostateczne przypieczętowanie klęski Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Decyzję o poparciu Ujazdowskiego w wyborach na prezydenta Wrocławia Grzegorz Schetyna ogłosił na początku kwietnia. Ten pomysł wzbudził jednak kontrowersje, ponieważ Ujazdowski to były polityk PiS. Po kilku miesiącach Schetyna wycofał się z tej propozycji.

– Dzisiaj, żeby ta koalicja mogła zmaterializować się we Wrocławiu, musimy jako nasze dwie partie, współpracujące ze sobą od miesięcy, zrobić wyraźny i konkretny krok w tył – powiedział Schetyna podczas poniedziałkowej konferencji we Wrocławiu. – W wypadku Platformy to konieczność wycofania poparcia dla Kazimierza Ujazdowskiego, naszego kandydata, zgłoszonego przez struktury regionalne, a dla Nowoczesnej opuszczenie dotychczasowej koalicji, w której funkcjonuje we Wrocławiu – tłumaczył lider PO cytowany przez 300polityka.pl.