Do Trzaskowskiego podeszli turyści z zagranicy. Jak zareagował polityk PO?

Rafał Trzaskowski zorganizował na stołecznym Placu Zbawiciela konferencję prasową, podczas której przedstawił propozycję utworzenia stanowiska nocnego burmistrza. Osoba ta miałaby zajmować się dialogiem między klubami a mieszkańcami, sprawdzaniem poziomu hałasu czy sprawną komunikacją miejską w nocy. – Wszędzie na świecie w tych takich najbardziej rozwijających się metropoliach jak Nowy Jork i Amsterdam myśli się w ten sposób, żeby była jedna osoba, która będzie brała na siebie odpowiedzialność i która będzie też taką osobą, która będzie mogła negocjować, która będzie mogła wchodzić w dialog – tłumaczył Trzaskowski.

Po zakończeniu briefingu prasowego mieszkanka Warszawy zapytała polityka o wiek. - Przepraszam, ile pan ma lat? - To zaraz, poza kamerą - odparł Trzaskowski, po czym przyznał: Czterdzieści sześć. - No, bo tutaj mam koleżankę z Włoch i się pytała- dodała kobieta. Chwilę później kandydat PO na prezydenta Warszawy zaczął rozmawiać z turystką z Włoch w jej ojczystym języku. Do pogawędki dołączył się również inny turysta z Irlandii, z którym polityk PO rozmawiał w języku angielskim.

