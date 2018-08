Mariusz Błaszczak ustanowił nowe święto

– Podjąłem decyzję o tym, aby ustanowić święto Wojsk Obrony Terytorialnej na dzień 27 września, a więc na dzień, w którym pamiętamy o Polskim Państwie Podziemnym w czasie drugiej wojny światowej – poinformował w trakcie swojego wystąpienia Mariusz Błaszczak.

We wtorek, szef MON w obecności kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP odznaczył i wyróżnił też żołnierzy Wojska Polskiego oraz pracowników resortu medalami resortowymi, a także wręczył akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Z inicjatywy szefa MON nagrody finansowe otrzymało 11 żołnierzy, którzy przyczynili się do uratowania życia lub zdrowia ludzkiego lub brali udział w akcjach humanitarnych i ratowniczych.



– Spotykamy się tutaj w przeddzień święta Wojska Polskiego, które nawiązuje do wielkiej wiktorii Wojska Polskiego w 1920 roku. To była bitwa, która zaliczona została do tych bitew, które przesądziły o losach świata. To była bitwa, która przesądziła o tym, że Polska odrodzona na nowo w 1918 roku utrzymała swoją niepodległość. To była bitwa, która również spowodowała, że nawała bolszewicka nie przeszła przez Polskę, nie dotarła do Europy – mówił podczas uroczystości minister.

Przypomnijmy, w środę, 15 sierpnia w Święto Wojska Polskiego odbędzie się Wielka Defilada Niepodległości. Ulicami Warszawy defiladowym krokiem przemaszeruje ponad tysiąc żołnierzy i 900 rekonstruktorów, ulicami przejedzie prawie 200 najważniejszych wojskowych pojazdów, a na niebie przelot wykona ponad 100 samolotów i śmigłowców.