Niewykorzystany urlop przepadnie? Minister Rafalska ucina spekulacje

Sprawa zaczęła się od publikacji „Super Expressu”, który poinformował, że rząd szykuje zmiany w prawach pracowników. Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ w rozmowie z dziennikiem wymieniał, że niewykorzystane urlopy polskich pracowników mogą przepadać. Takie ustalenia miały powstać w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Efekty jej prac skrytykowano, ale część pomysłów miało przejść dalej. Mowa tu m.in. o przepadaniu zaległych dni wolnych.

Obecnie, jeśli pracownik nie wykorzysta dni wolnych w danym roku, może to zrobić do końca pierwszego kwartału, a nawet do 30 września kolejnego roku.

Komentarz minister Rafalskiej

Po publikacji tekstu na łamach „SE” głos zabrała minister Elżbieta Rafalska, która na Twitterze odniosła się do spekulacji. „Sezon ogórkowy ma się dobrze,stąd fantasmagorie w doniesieniach medialnych o zmianach w urlopach” – napisała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Ponadto minister wskazała, ze rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o pracowników i przeciwdziała patologiom na rynku pracy. – Warto przypomnieć, że wprowadziliśmy minimalną stawkę godzinową, zlikwidowaliśmy subminimum w płacy minimalnej – wymieniała.

