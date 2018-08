Nowe fakty ws. tragedii w Darłówku. Trwają poszukiwania dwojga dzieci

O tragicznym zdarzeniu poinformował portal slawno.naszemiasto.pl. Policja w rozmowie z dziennikarzami przekazała, że w morzu w Darłówku pod opieką matki kąpali się dwaj bracia w wieku 13 i 14 lat oraz ich 11-letnia siostra. Przed godziną 15 ich matka odeszła na chwilę z najmłodszym, 2-letnim dzieckiem. Po powrocie nie mogła znaleźć swoich dzieci.

We wtorek 14 sierpnia ratownicy wyciągnęli z morza 14-latka, który wraz z rodzeństwem wszedł do wody mimo zakazu kąpieli. Chłopiec w stanie krytycznym został przewieziony do szpitala. Dzień później przekazano informację o jego śmierci. Wciąż nie odnaleziono rodzeństwa 14-latka.

Nowe fakty ws. tragedii w Darłówku opublikowała Wirtualna Polska. Wiadomo, że rodzina przyjechała na wakacje z Sulmierzyc pod Krotoszynem w Wielkopolsce. Dyrektor szkoły z Sulmierzyc Beata Koprowska w rozmowie z portalem podkreśla, że rodzeństwo było „radosne, grzeczne i uśmiechnięte”. Przekazała też, że psychologowie i nauczyciele wracają do szkoły już w piątek, gdzie będą mogli przychodzić uczniowie. – Zostanie im udzielona profesjonalna pomoc. Do ich dyspozycji będą dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie, szkolny pedagog oraz nauczyciele – poinformowała.

Jej zdaniem mimo wakacji wielu uczniów bardzo ciężko znosi doniesienia o tym, co spotkało ich kolegów i koleżankę. – Nigdy w historii szkoły nie mieliśmy do czynienia z taką tragedią – dodała.