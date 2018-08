Protest posła Nowoczesnej w TVP Info. Wystąpił w koszulce z wymownym hasłem

Piotr Misiło był gościem programu „Minęła 20” w TVP Info. Jeszcze przed programem zamieścił na Twitterze zdjęcie, z którego wynikało, że polityk pokaże się na antenie w słynnej już koszulce z napisem „Konstytucja”. W ostatnim czasie ten element ubioru z wymownym hasłem stał się rekwizytem do wyrażania sprzeciwu wobec rządzących. Poseł Nowoczesnej w kolejnym wpisie stwierdził, że „TVP czerpie najgorsze wzorce z goebbelsowskiej propagandy”. „Telewizję Urbana z PRL-u, już dawno przebiła i nie jest to dzisiaj, niestety, żadna metafora. Kłamią, manipulują obrażają i jeszcze udają, że deszcz pada... to nie deszcz” – podkreślił Misiło.

Akcja KOD w całym kraju

W całej Polsce trwa akcja Komitetu Obrony Demokracji polegająca na ubieraniu pomników w koszulki z napisem „Konstytucja”. W białe koszulki „ubrane” zostały m.in. podobizna Lecha Kaczyńskiego, Mikołaja Kopernika, Agnieszki Osieckiej czy Fryderyka Chopina. Ponadto w koszulkę przebrano też pomnik Jana Sobieskiego czy Powiew Wolności w Parku Reagana w Gdańsku. W czwartek 9 sierpnia do listy dołączył Neptun na gdańskiej fontannie. Zdjęciem podzielił się na swoim Facebooku prezydent miasta Paweł Adamowicz.

