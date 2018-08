Policja przejęła lamborghini warte 1,5 mln zł. Auto miało trafić do Londynu

Kilka dni temu policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu na warszawskiej Ochocie dostali informację o samochodzie marki lamborghini pochodzącym z przestępstwa. Ustalono, że auto może znajdować się na terenie Warszawy.

Lamborghini namierzono na ulicy Połczyńskiej. Za kierownicą samochodu siedział 29-letni obywatel Nepalu, który został zatrzymany. Funkcjonariusze zabezpieczyli samochód i odstawili go na policyjny parking. Auto miało zostać przetransportowane z Francji do Anglii, jednak nie trafiło do Londynu. Jego wartość szacuje się wstępnie na 1,5 miliona złotych. Policja udostępniła nagranie i zdjęcie przejętego pojazdu.

Wyjaśnianiem okoliczności, w jakich samochód trafił do Polski zajmują się policjanci z Ochoty i prokuratura, która 21 sierpnia zdecyduje o zarzutach dla zatrzymanego mężczyzny.

