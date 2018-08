Oślepił pilota startującego z Balic. Szuka go policja

O zdarzeniu zawiadomiła służby mundurowe Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Pilot, który startował z lotniska w Krakowie-Balicach, poinformował kontrolera lotów, że został oślepiony wiązką lasera. Wszystko wskazuje na to, że wiązka była kierowana z masywu leśnego w Zagórzu. Policja natychmiastowo rozpoczęła działania, jednak sprawcy nie udało się schwytać.

Policja przypomina, że zachowanie takie jest przestępstwem i mogło ono doprowadzić do katastrofy w ruchu powietrznym. Grozi za to do 8 lat pozbawienia wolności.

Czytaj także:

„Thriller” Michaela Jacksona zepchnięty ze szczytu. Kto przebił „Króla Popu”?