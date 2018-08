WP: Robert Biedroń będzie kandydował do Parlamentu Europejskiego

Od pewnego czasu trwają spekulacje na temat przyszłości Roberta Biedronia. W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o tym, że polityk nie podjął jeszcze decyzji co do kandydowania na fotel prezydenta Słupska. W sondażach, m.in. w tym przeprowadzonym na zlecenie OKO.press, brano pod uwagę hipotetycznie powstanie ugrupowania Biedronia. Taka partia mogłaby liczyć na 5 proc. poparcia i mandaty w Sejmie. Według doniesień Wirtualnej Polski, prezydent Słupska założy swoją formację, ale w pierwszej kolejności celuje w Parlament Europejski.

PE, Sejm, a później prezydentura?

Rozmówca portalu, określany jako jeden z obecnych współpracowników polityka, powiedział, że „Biedroń ma być jedynką na warszawskiej liście nowego ugrupowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku” . – W wyborach na prezydenta Słupska zamiast niego wystartuje, jego pierwsza zastępczyni w urzędzie, Krystyna Danilecka – Wojewódzka – dodał.

Decyzja podobno już zapadła i wkrótce ma być ogłoszona. Wybory do PE mają być dla polityka „testem popularności jego nowej formacji i jego samego”. – Będzie chciał wystawić listy w największych okręgach wyborczych w Polsce. Następnym krokiem ma być start w wyborach do Sejmu. Gdyby projekt się powiódł, to Biedroń wystartuje w wyborach prezydenckich w 2020 roku – dodał informator portalu.

