Nadmiar chemii w kapuście pekińskiej z Lidla w trzech województwach

Zlecił znajomym zabicie swojego chorego psa. Nie chciał wydawać...

Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn zamieszanych w zabicie psa. Dwaj usłyszeli zarzut uśmiercenia zwierzęcia. Właścicielowi czworonoga postawiono zarzut podżegania do przestępstwa, bo jak się okazało, to on zlecił to „zadanie” swoim...