Awaryjne lądowanie bombardiera LOT-u w Warszawie. Znowu problem z podwoziem

Niedziela pogodna na zachodzie. Nad resztą kraju przelotne opady...

W niedzielę większe przejaśnienia są spodziewane w zachodniej części kraju. Na pozostałym obszarze będzie padał przelotny deszcz (do 15 mm). Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku....