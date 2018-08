Małgorzata Belska zawieszona w prawach członka PiS

Krzysztof Sobolewski to przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. W środę 29 sierpnia polityk ten poinformował za pośrednictwem Twittera o zawieszeniu w prawach członka PiS Małgorzaty Belskiej. Opisujące tę sprawę media podkreślają, że może mieć to związek ze startem tej polityk w zbliżających się wyborach samorządowych. W czwartek 23 sierpnia Belska zarejestrowała własny komitet wyborczy i zapowiedziała, że będzie walczyć o stanowisko prezydenta Nowego Sącza. Prawo i Sprawiedliwość poparło już jednak inną kandydatkę w tym mieście – Iwonę Mularczyk. Jak podkreśla Krzysztof Sobolewski na Twitterze, decyzja o zawieszeniu Belskiej należała do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Czytaj także:

Piotr Liroy-Marzec wystartuje w wyborach. Będzie kandydatem na prezydenta Kielc