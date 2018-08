Salmonella w produkcie z Lidla. Sklep zwraca pieniądze

„Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. podjął decyzję o wycofaniu z rynku produktu Tatar wołowy 200 g z terminem przydatności do spożycia do 03/09/2018 o numerze partii 03218218. W badaniach wykonanych przez SANEPID stwierdzono obecność pałeczek Salmonella, przez co producent nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa wskazanej partii produktu. Ze względu na powyższe nie zaleca się dalszego spożywania produktu” – podała popularna sieć sklepów w komunikacie.

Władze Lidla zaznaczają, że produkt został już wycofany ze sprzedaży. Zapewnia też, że „wszystkie inne produkty sprzedawane przez Lidl, wytworzone przez Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki nie są objęte wycofaniem i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów” .

Czytaj także:

Internetowy podrywacz zapraszał kobiety do restauracji. Napełniał brzuch i... znikał bez płacenia