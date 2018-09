Lewica szuka kandydatów na listy na Facebooku?

Sojusz Lewicy Demokratycznej ma prawdziwy problem z kandydatami na listy w wyborach samorządowych. Na tyle duży, że kierownictwo SLD na Facebooku szuka chętnych, którzy mogliby startować. Niestety bez szczególnych efektów. – Zainteresowanych wyborami działaczy nie ma choćby w Koszalinie, a to było lewicowe miasto – mówi były polityk SLD.

I tak na jednym z portali społecznościowych pojawiło się zaproszenie do uczestnictwa w wyborach. „Jesteś aktywny(a), masz pomysły, znasz potrzeby środowiska, chcesz coś zmienić na lepsze...przyłącz się do nas i zajmij swoje miejsce na liście wyborczej "SLD-Lewica Razem". A pod spodem apelu widniał telefon do koordynatora Komitetu Wyborczego SLD w Koszalinie.

To nie jedyne miejsce, gdzie poszukiwani są kandydaci na listy wyborcze. – Podczas zjazdu wojewódzkiego w Szczecinie było bardzo mało osób. Sojusz po tych wyborach skończy jak Unia Wolności. Tam już nie ma woli walki – mówi nasz rozmówca. I dodaje, że szef SLD namawiał znanych, byłych parlamentarzystów do startu w wyborach samorządowych, ale ci się nie zgodzili.