Robert Biedroń tworzy projekt polityczny. „Jestem gotowy na wyzwanie”

Robert Biedroń podkreślił, że „rozumie tych, którzy nie chcą głosować na partie, które są po stronie prodemokratycznej” , bo „one wielokrotnie zawiodły” . – Chciałbym, żeby też tacy ludzie mieli na kogo głosować. Chciałbym, aby ci, którzy głosowali na PiS, ale są rozczarowani, chcieli szukać tego, co nas łączy. Nie będzie to łatwe – ocenił. – Nad tym projektem pracowałem od kilku miesięcy. Jestem gotowy na wyzwanie i stanąć na czele ruchu, który zmieni oblicze Polski. Ruchu, który sprawi, że polityka będzie wyglądać inaczej, że polityka może łączyć, a nie dzielić, że polityka może dbać o dobro wspólne – wyjaśnił.

Zapowiedział, że w najbliższych dniach przedstawi ludzi, z którymi będzie starał się zmieniać polską politykę. – To nie będzie łatwe. Będziemy atakowani, będziemy obrażani, ale nasze marzenia są nie do zatrzymania – podkreślił. Biedroń zaznaczył, że chciałby zrobić w Polsce to, co udało mu się zrobić w Słupsku. – Jestem tutaj, żeby podziękować tym wszystkim, którzy w różnych miejscowościach, w których się spotykaliśmy, mieli ogromną nadzieję na to, że polityka może być inna, przyjazna ludzi, bliżej mieszkańców naszych miast i miasteczek, że jest nadzieja w naszych sercach, że to na co się umówiliśmy po 1989 roku, to, na co się umówiliśmy w Konstytucji RP, może być realizowane – dodał.

