Robert Biedroń podjął decyzję w sprawie swojej politycznej przyszłości

Robert Biedroń poinformował za pośrednictwem Twittera, że nie będzie startował w wyborach samorządowych w Słupsku. – To naprawdę nie była łatwa decyzja – podkreślił polityk. „Drogie Słupszczanki i Słupszczanie. Dziękuję wszystkim za zaufanie i wsparcie, które czułem od pierwszego dnia. Zawdzięczam Wam bardzo wiele” – napisał Biedroń na swoim profilu na Twitterze. Biedroń wyjaśnił, że nie chciał rezygnować już po wyborach. – Gdybym odszedł ze stanowiska po wyborach samorządowych, a przed zakończeniem kadencji, partyjny komisarz przejąłby władzę w moim ukochanym mieście. Nie mogę na to pozwolić. Byłoby to przede wszystkim nielojalne wobec mieszkańców Słupsk – zaznaczył.

Jednocześnie zarekomendował kandydaturę Krystyny Danileckiej-Wojewódzkirj, która pełni obecnie funkcję wiceprezydent Słupska. – Doświadczonej radnej, dyrektorki szkoły, przedsiębiorczyni. Osoby kompetentnej i pracowitej – mówił o swojej wieloletniej współpracownicy Biedroń.



Nowa inicjatywa Biedronia

– Wiem, że wielu z was tak jak ja, nie ma na kogo głosować. Wiem, że jesteście rozczarowani słabością opozycji i zabieraniem nam naszego państwa przez partię rządzącą. Mam wrażenie, że politycy koncentrują się na krytyce siebie nawzajem a nie mają pomysłu na przyszłość. Partia rządząca mówi o Polakach, a tak naprawdę nie słucha naszego głosu – mówił prezydent Słupska.

– Czeka nas maraton kolejnych wyborów. W najbliższych miesiącach będę jeździł po Polsce. Pisał z wami nowy rozdział i zbierał cenne przykłady waszego lokalnego działania (...) Policzmy się. Wiem, że jest nas wielu. Zapraszam was zatem do zbudowania ruchu społecznego, który odmieni dotychczasową politykę. Wspólnie, poprzez rozmowy i pracę w całej Polsce. Chcę razem z wami zbudować nową inicjatywę, której celem będzie skuteczne, sprawdzone w praktyce rozwiązywanie naszych realnych problemów – zachęcał Robert Biedroń. – Skończmy z pisaniem programów w gabinetach, albo przy Nowogrodzkiej. Chcę stworzyć program dla Polski razem z wami – dodał.

