„Czas podjąć decyzję”. Co planuje Robert Biedroń?

Na Facebooku Roberta Biedronia zamieszony został wpis, w którym polityk zapowiada, że w najbliższych dniach chce się podzielić ważnymi informacjami. „Zajrzyjcie na mojego Facebooka jutro (poniedziałek) ok. godz. 14:30. We wtorek o godz. 13:30 zapraszam do oglądania konferencji prasowej w Warszawie. Transmisja na żywo na moim Facebooku” – napisał prezydent Słupska.

Oprócz wpisu, Biedroń zamieścił wideo, które jednak... niewiele wyjaśnia. „Wychowałem się w skromnej, wielodzietnej rodzinie na ulicy Kolejowej w Krośnie. Ulicy, którą widzicie na co dzień w waszych miastach. Widziałem jak wiele osób zostało pozostawionych samym sobie już na początku transformacji. Tak być nie musi. Wiem, ze wielu z Was tak jak ja nie ma na kogo głosować. Chcę Polski, w której nikt nie jest pozostawiony w tyle. Dlatego podjąłem decyzję”... – mówi Biedroń, po czym nagranie się urywa.

Różne scenariusze

Co będzie w dalszej części materiału? W mediach pojawiało się już kilka scenariuszy dotyczących możliwej przyszłości Roberta Biedronia. Najczęściej obstawianym było stworzenie przez niego nowego ugrupowania. To oznaczałoby, że polityk nie będzie ubiegał się o drugą kadencję w fotelu prezydenta Słupska. Wirtualna Polska informowała z kolei ostatnio, że możliwy jest start Biedronia w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sam zainteresowany nie chciał wcześniej odnosić się jednoznacznie do tych dywagacji.

Decyzja już zapadła?

W połowie sierpnia Biedroń ogłosił, że decyzję dotyczącą ubiegania się o fotel prezydenta Słupska ujawni w najbliższych tygodniach. 13 sierpnia „Gazeta Wyborcza” poinformowała, że nie będzie ubiegał się o prezydenturę w Słupsku, a jeszcze w tym roku ogłosi start swojego ogólnopolskiego projektu. Tym samym urzeczywistniłyby się deklaracje, które polityk składał w wywiadzie dla „Wprost”. – Muszę jeszcze raz przemyśleć swoją strategię działania. W polskiej polityce źle się dzieje, może to mobilizować do tworzenia ruchu, który odmieni polską politykę – zapowiadał w lipcu w rozmowie z „Wprost”.

Biedroń mówił już o konkretach

Pewne konkrety dotyczące planów Biedronia pojawiły się w jego lipcowym wywiadzie dla „Wprost”. Prezydent Słupska deklarował wówczas, że ewentualny ruch, który utworzy, nie musi się określać jako lewicowy. – Dziś takie etykiety nie do końca mają sens. Dlatego rozmawiajmy o przyszłości całej Polski. O tym, że nasz kraj zasługuje na skok cywilizacyjny, zmianę politycznej mentalności, nowy rozdział w swojej historii, w którym dołączymy do otwartych, nowoczesnych i progresywnych społeczeństw Europy Zachodniej. Dla mnie jednym ze źródeł inspiracji jest zrównoważony skandynawski model społeczny. Duża część społeczeństwa oczekuje takiej zmiany. Trzeba brać sprawy w swoje ręce – twierdził.

