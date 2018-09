Bielan: Kaczyński będzie kierował PiS jeszcze kilkanaście lat

Adam Bielan pytany był o to, czy są w obozie rządzącym osoby, które chciałyby przejąć „centrum dowodzenia na Nowogrodzkiej. – Wśród kilkuset parlamentarzystów i samorządowców ze Zjednoczonej Prawicy znajdują się ludzie ambitni, dążący do awansu – odpowiedział. – Patrząc obiektywnie, to sporów personalnych w obozie Zjednoczonej Prawicy jest mniej, niż można było się spodziewać. Jeśli chodzi o możliwość zrealizowania ambicji zastąpienia Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku szefa PiS, to za kilkanaście lat sprawa jest jak najbardziej otwarta – mówił.

Wicemarszałek Senatu ocenił też, że premier Mateusz Morawiecki „bardzo dobrze wypada w roli twarzy kampanii mającej na celu poszerzenie elektoratu obozu rządzącego przez pozyskanie wyborców o poglądach umiarkowanych”. – Poziom zaufania do premiera Morawieckiego jest wyższy niż do całego obozu Zjednoczonej Prawicy i w tym sensie poszerza on elektorat – wyjaśnił.

