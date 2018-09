Wtorek z przelotnym deszczem na północy. Nad resztą kraju pogodnie

W nocy z poniedziałku na wtorek na wschodzie i południu zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Na północy i północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego, aż do wystąpienia miejscami przelotnych opadów deszczu. Słabe opady deszczu możliwe również początkowo na krańcach wschodnich. Na Pomorzu możliwe słabe burze.

Pogoda na wtorek

We wtorek zachmurzenie umiarkowane, na północy i zachodzie duże ze słabymi opadami deszczu. Zachmurzenie duże także na południu i południowym wschodzie Polski. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza, 20 stopni Celsjusza na wybrzeżu, Kaszubach i dolinach górskich do 23 stopni Celsjusza w centrum kraju i 25 stopni Celsjusza na Opolszczyźnie.

Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich.

