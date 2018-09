W Tatrach znaleziono obrączkę. Dzięki internautom trafi do właścicielki

Jak podaje portal tatromaniak.pl, słowacki przewodnik podczas wędrówki na Gerlach, a dokładnie w rejonie Doliny Batyżowieckiej, znalazł obrączkę. Na wewnętrznej stronie pierścionka wygrawerowany był polski napis oraz data, która prawdopodobnie była datą ślubu. Zdjęcie wartościowego przedmiotu trafiło do sieci. Administratorzy portalu opublikowali na Facebooku informację o o znalezisku wraz z prośba o udostępnienie postu. Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać.

„Takie cuda tylko w Tatrach”