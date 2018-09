Nowy rzecznik prezydenta przeprasza za wpis na Facebooku z 2012 roku

Chodzi o wpis, który pojawił się na Facebooku Błażeja Spychalskiego w 2012 roku. Podał on wówczas fałszywe informacje, w których zarzucał czołowym dziennikarzom, że ich rodzice i dziadkowie to byli funkcjonariusze służb komunistycznych. – To jest wpis sprzed prawie siedmiu lat. Ja w piątek od razu przekazałem, że jest mi przykro, że coś takiego zrobiłem. Byłem młody, niedoświadczony. (...) Jeśli kogokolwiek ten wpis dotknął, poczuł się nie tak jak być powinno, to w tym miejscu przepraszam – mówił we wtorek na antenie RMF FM Błażej Spychalski.

Spychalski mówił też, że za swoje odejście z funkcji szefa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tomaszowie Mazowieckim nie otrzyma odprawy. Poinformował też, że w Kancelarii Prezydenta będzie zarabiał zdecydowanie mniej. – Takie są realia pracy w ministerstwach, pracy w Kancelarii Prezydenta. Zarobki oczywiście nie pozwalają – podał.