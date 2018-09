Błażej Spychalski dołącza do KPRP. Prezydenta będzie reprezentować w mediach trzech ministrów

Przychodzi nowy minister, nowy, ale jednocześnie stary i wypróbowany kolega, przyjaciel – stwierdził podczas uroczystości Andrzej Duda. Prezydent zapowiedział też pewne zmiany w komunikacji KPRP.

– Chcę, by było kilku ministrów, którzy będą mnie reprezentowali w mediach. Będą to ministrowie: Błażej Spychalski, Paweł Mucha i Krzysztof Szczerski. Chcę od razu wyjaśnić mediom, ja nie traktuję pana ministra jako rzecznika prezydenta w pełnym tego słowa znaczeniu. Trochę zmieniamy to w stosunku do funkcji, którą określiliśmy dla ministra Łapińskiego – wyjaśnił Andrzej Duda.

Kim jest Błażej Spychalski?

Spychalski jest prawnikiem i radnym PiS w łódzkim sejmiku wojewódzkim. Ma 33 lata, a karierę polityczną rozpoczynał jako współpracownik Marcina Mastalerka, byłego rzecznika PiS W 2015 roku kierował regionalną kampanią PiS, a po wyborach organizował biuro poselskie Krzysztofa Łapińskiego.

„Znający Spychalskiego podkreślają, że jest zupełnie inną osobowością niż odchodzący z Pałacu Krzysztof Łapiński, więc można się spodziewać mniejszej aktywności w mediach, a większej roli na zapleczu i większych umiejętności organizacyjnych” – twierdzi Michał Olech z portalu 300polityka.pl

Wybór Spychalskiego skomentował Łukasz Rzepecki, były poseł PiS. „Bardzo pracowity, ambitny, merytoryczny człowiek. Z Błażejem Spychalskim mam przyjemność współpracować od kilku lat. Będzie bardzo dobrym rzecznikiem. Na pewno duże wzmocnienie Pałacu Prezydenckiego” – napisał na Twitterze polityk.

