Kielecki sanepid ostrzega. Woda w tej gminie nie nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kielcach wydał komunikat dla mieszkańców gminy Miedziana Góra. Instytucja poinformowała o zakazie spożycia wody pochodzącej z wodociągu Ćmińsk-Bobrza z powodu występującego w niej zanieczyszczenia mikrobiologicznego, w tym bakterią grupy coli.

Woda tylko do celów sanitarnych

„Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody obowiązuje zakaz jej wykorzystywania do picia, przygotowywania potraw, mycia naczyń kuchennych, mycia owoców i warzyw oraz mycia zębów i kąpieli noworodków. Woda może być wykorzystana do celów sanitarnych tj. wc” – czytamy w rozporządzeniu.

Zakaz spożywania wody dotyczy mieszkańców miejscowości Kostomłoty Pierwsze, Kostomłoty Drugie, Miedziana Góra, Cisoowa, Tumlin-Podgród, Tumlin-Wykleń, Przyjmo, Bobrza-Porzecze i Ćmińsk oraz części miejscowosci Bugaj w gminie Strawczyn.

Jak czytamy na stronie Urzędu Gminy Miedziana Góra, rozpoczęto już chlorowanie wody oraz wysłano próbki wody do badań. W czwartek przekazano, że mieszkańcy mogli zgłaszać się po butelkowaną wodę do sołtysów. Udostępniano ją także z samochodów przystosowanych do transportu wody. Nie przekazano jeszcze, czy rozwiązano już problem zanieczyszczeń.

Czytaj także:

Salmonella w produkcie z Lidla. Sklep zwraca pieniądze