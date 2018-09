Poznań. Napisał na Facebooku „k***a”. Zainteresowała się nim straż miejska

Na początku lipca pewien mieszkaniec Poznania oburzył się faktem włączenia ogrzewania w tramwaju nr 12. Mężczyzna postanowił podzielić się swoją refleksją na facebookowej grupie Nie Ma Anarchii Parkingowej. „Czy ktoś mógłby mi objaśnić dlaczego w wagonie 105N w Tramwaju nr12 włączone jest dziś ogrzewanie? Rozumiem,że jest lato i musi być ciepło ale k***a bez przesady!!!!!” – napisał mieszkaniec Poznania (pisownia oryginalna).

Dwa miesiące później mężczyzna dostał wezwanie do siedziby straży miejskiej w Poznaniu. Pismo, które otrzymał od służb zamieścił na Facebooku. „(...) wzywa się Pana do stawienia się w dniu 26.09.2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Poznań(...) w charakterze osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, celem złożenia wyjaśnień na okoliczność wykroczenia określonego w art. 141 kodeksu wykroczeń” – czytamy.

W rozmowie z portalem Gazeta.pl autentyczność pisma potwierdził Jacek Kubiak ze poznańskiej Straży Miejskiej. – Otrzymaliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia. W związku z tym podjęliśmy, zgodnie z naszymi obowiązkami, czynności. Ta osoba została wezwana do złożenia wyjaśnień – tłumaczył. Kubiak podkreślił, że mężczyźnie grozi grzywna, jednak na chwilę obecną nie ma mowy o jakiejkolwiek karze. – To są czynności wyjaśniające – zaznaczył.