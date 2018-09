Sony wypuści na rynek „nową” konsolę. Oto PlayStation Classic

Nowa konsola sprzedawana będzie w zestawie z dwoma replikami klasycznych kontrolerów. Ponadto będzie tam też wgrane 20 gier. Producent nie zdradza jeszcze wszystkich tytułów, jednak wiemy już, że na liście będą gry takie jak: Final Fantasy VII, Jumping Flash, R4 Ridge Racer Type 4, Tekken 3 oraz Wild Arms.

Repliki kontrolerów są podłączone przez USB, a obraz do telewizora trafi za pośrednictwem przewodu HDMI, które będzie znajdował się w zestawie. Urządzenie nie ma unoszonej klapki, jednak przycisk Open jest funkcjonalny i służyć ma do zmiany wirtualnych dysków z grami. Konsola będzie znacznie mniejsza niż jej pierwotna wersja. Można trzymać ją w jednej dłoni – w założeniu po to, aby można było ją swobodnie przenosić do znajomych.

Sprzęt dostępny będzie w sprzedaży od 3 grudnia. W Polsce zapłacimy za niego około 430 złotych.