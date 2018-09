Internauci zachwycają się jej pięknymi oczami. To efekt poważnej genetycznej choroby

Karina Martinez z Minnesoty w Stanach Zjednoczonych przyznaje, że niemal codziennie słyszy komplementy na temat niezwykle pięknych i ciemnych oczu swojej 2-letniej córki Mehlani. – Zazwyczaj mówię po prostu dziękuję, jednak za każdym razem zastanawiam się, czy powinnam wyznać prawdę – tłumaczy.

Okazuje się bowiem, że oczy dziewczynki wyglądają tak a nie inaczej, ponieważ cierpi ona na rzadką chorobę genetyczną. Zespół Axenfelda-Riegera doprowadza do uszkodzenia narządu wzroku, a dokładniej przedniego odcinka oka. Wraz z rozwojem choroby zwykle dochodzi do pojawienia się jaskry, która może się przyczynić do utraty wzroku już w młodym wieku. Oczy u osób dotkniętych zespołem są znacznie większe. Nie mogą one wpatrywać się w słońce, dlatego w ładne dni muszą nosić okulary przeciwsłoneczne. Ponieważ choroba jest nieuleczalna, leczenie polega tylko i wyłącznie na niedopuszczeniu do utraty wzroku.

Karina Ortega nie kryje obaw o przyszłość swojej córki. Mehlani w wieku pięciu miesięcy musiała przejść operację. Boję się, że inne dzieci będą się śmiały z jej oczu, że zacznie nienawidzić siebie i wpadnie w kompleksy. Na myśl o tym chce mi się płakać, jest taka silna i piękna i tyle już przeszła choć ma dopiero dwa lata – dodaje.