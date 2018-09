Lech Wałęsa spotkał się z Dalajlamą. Padły słowa o Polsce

Sympozjum w Darmstadt, w którym brali udział m.in. Lech Wałęsa oraz Dalajlama było poświęcone rozwiązywaniu problemów w sposób pokojowy. Oprócz byłego prezydenta Polski i i duchowego przywódcy Dalajlamy w dysusji uczestniczyły: wiceprzewodnicząca niemieckiego parlamentu Claudia Roth i Rebecca Johnson, współzałożycielka Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej (ICAN).

Lech Wałęsa powiedział, że na całym świecie szerzy się populizm, co wynika ze zniechęcenia ludzi do polityki. Były prezydent nawiązał również do sytuacji w Polsce podkreślając, że rząd Prawa i Sprawiedliwości niszczy dokonania „Solidarności”. – Zwracamy się do UE o pomoc, ale do kolejnych wyborów oni jeszcze wiele zniszczą – stwierdził Wałęsa.

Z kolei Dalajlama pochwalił politykę migracyjną Angeli Merkel. – Zapewnienie ochrony uchodźcom to humanitarny obowiązek. Podziwiam waszą kanclerz Merkel. Wielokrotnie w jej słowach dostrzegalne było współczucie, a to bardzo ważne. Ważne jest to, aby uchodźcy wrócili kiedyś do swoich krajów i uczestniczyli w ich odbudowie. Dlatego potrzebne są międzynarodowe starania o pokój w Syrii – mówił duchowy przywódca Tybetu. Według Dalajlamy wzorem Unii Europejskiej mogłyby ze sobą ściślej kooperować kraje Południowej Ameryki czy Afryki. Jako przykład pozbawionej przemocy polityki Dalajlama wymienił pokojowy opór „Solidarności” i jej przywódcy Lecha Wałęsy.

Czytaj także:

Lech Wałęsa do Pokojowej Nagrody Nobla zgłosił kandydata z Ukrainy