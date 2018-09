Sekretarz US Army: Polska może nie być jeszcze gotowa na „Fort Trump”

– Zapraszam prezydenta, aby skierować do Polski więcej żołnierzy – mówił w trakcie wspólnej konferencji prasowej z prezydentem USA Andrzej Duda. – Mam nadzieję, ze utworzymy w Polsce bazę, którą nazwiemy Fort Trump. Obecność armii USA jest istotna, również po to, żeby chronić amerykańskie interesy – zaznaczył prezydent Duda. Trump stwierdził z kolei,że „Polska jest gotowa uruchomić ogromne nakłady na bazy amerykańskie w Polsce” . Wymienił w tym kontekście kwotę 2 miliardów dolarów.

O możliwość budowy nad Wisłą bazy wojsk amerykańskich agencja AFP zapytała sekretarza ds. sił lądowych Marka Espera. Jego funkcja w Pentagonie odpowiada rangą naszemu wiceministrowi. Esper zdradził, że w styczniu przebywał w Polsce i odniósł wrażenie, że nasz kraj nie ma do zaoferowania wystarczająco dużo miejsca na bazę, by móc sprostać amerykańskim wymogom dotyczących trenowania żołnierzy. Jak wskazał, tereny oferowane przez rząd są za małe, by zapewnić możliwość prowadzenia ćwiczeń artyleryjskich, szkolenia i funkcjonowania poligonu.

Mark Esper wskazał, że problemem może być też transport. – Już teraz mamy problemy z transportem ciężkiego sprzętu i tego rodzaju rzeczy – mówił. Wspomniał przy tej sytuację, która miała miejsce, gdy amerykańscy żołnierze chcieli dotrzeć z Polski na manewry w Niemczech. – Jeden z naszych pociągów utknął na dobre w Polsce, a powodem były zarówno kwestie administracyjna, jak i wykryte uszkodzenia szyn – stwierdził Espert. Jak podkreślił, tego typu problemy są typowe nie tylko dla Polski, ale też dla innych krajów regionu, gdzie w grę wchodzi biurokracja i przestarzała infrastruktura.

AFP podkreśla, że podobne wątpliwości wyraził we wtorek sekretarz obrony Jim Marris, który stwierdził, że „chodzi nie tylko o bazy” . Wymienił tu m.in. poligon szkoleniowy i utrzymanie obiektów w bazie. Agencja zaznacza, że prezydent Donald Trump zapowiedział, że „poważnie przyjrzy się” propozycji prezydenta Andrzeja Dudy.

