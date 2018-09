Prezydent Duda powołał sędziów do Izby Dyscyplinarnej SN. Na liście 10 nazwisk

Jak podaje Onet, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur w poniedziałek 17 września przekazał wniosek o powołanie 12 sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Andrzej Duda wczoraj podpisał postanowienie w tej sprawie. Na liście znalazło się dziesięć osób: Małgorzata Bednarek, Jan Majchrowski, Piotr Sławomir Niedzielak, Tomasz Robert Przesławski, Adam Grzegorz Roch, Adam Rafał Tomczyński, Ryszard Jacek Witkowski, Jacek Stanisław Wygoda, Konrad Kamil Wytrykowski, Paweł Antoni Zubert. Nie ma wśród nich prokuratora Jarosława Dusia oraz Małgorzaty Ułaszonek-Kubackiej, która już wcześniej złożyła rezygnację.

Inne kandydatury

KRS zaopiniował pozytywnie także 20 kandydatów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN oraz siedmiu kandydatów do Izby Cywilnej. Pozytywnie rozpatrzono także jedną kandydaturę do Izby Karnej. Leszek Mazur nie podpisał jednak jeszcze uchwał Rady w sprawie tych osób.

Przypomnijmy, w środę Sąd Najwyższy wystosował do Trybunału Sprawiedliwości UE trzy kolejne pytania prejudycjalne w sprawie m.in. niezależności sędziów SN. Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zostały skierowane przy okazji rozpoznania sprawy z powództwa sędziów Andrzeja Siuchnińskiego i Krzysztofa Cesarza o ustalenie istnienia stosunku służbowego sędziego SN w stanie czynnym. Sąd Najwyższy pyta TSUE, czy „jeśli do SN trafi pozew, w którym zarzuca się naruszenie zakazu dyskryminacji ze względu na wiek wobec sędziego tego sądu, to SN ma obowiązek odmowy zastosowania przepisów krajowych, które zastrzegają właściwość w sprawie dla komórki organizacyjnej tego sądu”.

Dwa kolejne pytania

W drugim pytaniu Sąd Najwyższy pyta TSUE, „czy w rozumieniu prawa unijnego, utworzona od podstaw Izba Dyscyplinarna SN jest sądem niezależnym i niezawisłym, jeśli sędziowie tej Izby zostali wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa, która nie daje gwarancji niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej?”. Trzecie pytanie dotyczy tego, czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na drugie pytanie, prawo unijne należy interpretować tak, że niewłaściwa izba SN, do której wniesiono środek zaskarżenia w sprawie unijnej, powinna pominąć przepisy krajowej ustawy wyłączające jej właściwość w tej sprawie. Przedstawiając powyższe pytania Sąd Najwyższy zaapelował o zastosowanie trybu przyspieszonego.

