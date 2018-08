KRS wznowiła obrady. Policja wynosiła protestujących

Krajowa Rada Sądownictwa ma zakończyć 28 sierpnia czterodniowe posiedzenie, podczas którego zajmuje się wyłonieniem kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego. Przed siedzibą KRS trwa protest Obywateli RP, co pokazały obecne na miejscu kamery stacji TVN24. Część demonstrantów usiłowała zablokować wjazd do siedziby instytucji przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

Protestujący nie chcieli odblokować przejazdu, więc do akcji wkroczyła policja. Funkcjonariusze wynieśli kilka osób, które uniemożliwiały wjazd na teren KRS. Na miejscu jest reporter RMF FM Patryk Michalski, który na Twitterze opublikował zdjęcie jednego z haseł prezentowanych przez Obywateli RP. „Zdradza ojczyznę ten, kto łamie jej najwyższe prawo” – brzmi napis na transparencie.

Kolejny protest i interwencja policji

Do podobnej sytuacji doszło 27 sierpnia. Finalnie KRS nie zaczęła obradować o planowanej godzinie. Rzecznik Rady Maciej Mitera informował, że posiedzenie zostało odwołane ze względu na protest Obywateli RP. Przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur wystąpił do rektora SGGW z wnioskiem, aby zwrócił się on do służb porządkowych w związku z blokadą sali obrad Rady. Budynek, w którym mieści się siedziba KRS należy bowiem do SGGW. Rektor wyraził zgodę na wejście policji do budynku. Z relacji obecnych na miejscu dziennikarzy wynika, że funkcjonariusze prosili protestujących o dobrowolne opuszczenie budynku. Później policjanci zaczęli wynosić wszystkich protestujących.

Szef MSWiA: To hucpa, utrudnianie pracy konstytucyjnemu organowi

Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że policja robi to co do niej należy. – Gdy kiedyś jacyś protestujący zablokują panu wejście do budynku TVN24, to pomimo ich protestów policja też ich usunie – powiedział polityk PiS do dziennikarza Macieja Knapika. – Blokowanie przez Obywateli RP sali obrad Krajowej Rady Sądownictwa to nie protest odbywający się na podstawie i w granicach prawa, to raczej hucpa, utrudnianie pracy konstytucyjnemu organowi i nie powinno się tego robić – wskazał wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

