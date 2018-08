Obywatele RP blokowali wejście do KRS. Demonstranci zostali wyniesieni przez policję

Na poniedziałkowym posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa mieli zostać zaopiniowani kandydaci do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz Cywilnej. Ta pierwsza ma rozpatrywać skargi nadzwyczajne na prawomocne wyroki sądów. Rozpoczęcie posiedzenia KRS zostało opóźnione przez członków Obywateli RP, którzy blokowali wejście do siedziby Rady przy ulicy Rakowickiej w Warszawie. – KRS przykłada się do niszczenie praworządności w Polsce, a także do niezależności sądownictwa. Jest ona całkowicie upolityczniona – mówili protestujący. Przed wejściem do KRS pojawili się policjanci.

Na posiedzenie nie mógł dostać się m.in. Jędrzej Kondek. – Najbardziej przykre jest to, że nie ma merytorycznej dyskusji. Na moje pytanie co mi zarzucają, co ja robię źle ci państwo nie są w stanie odpowiedzieć poza tym, że jestem członkiem KRS – mówił. Dziennikarz RMF FM Patryk Michalski poinformował, że od jednego z pomieszczeń przez grupę Obywateli RP nie została wpuszczona posłanka PiS Krystyna Pawłowicz.

Policja wyniosła demonstrujących

Finalnie KRS nie zaczęła obradować o planowanej godzinie. Rzecznik Rady Maciej Mitera informował, że dzisiejsze posiedzenie zostało odwołane ze względu na protest Obywateli RP. Przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur wystąpił do rektora SGGW z wnioskiem, aby zwrócił się on do służb porządkowych w związku z blokadą sali obrad Rady. Budynek, w którym mieści się siedziba KRS należy bowiem do SGGW. Rektor wyraził zgodę na wejście policji do budynku. Z relacji obecnych na miejscu dziennikarzy wynika, że funkcjonariusze prosili protestujących o dobrowolne opuszczenie budynku. Później policjanci zaczęli wynosić wszystkich protestujących.

Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił na Twitterze, że policja robi to co do niej należy. Gdy kiedyś jacyś protestujący zablokują panu wejście do budynku TVN24, to pomimo ich protestów policja też ich usunie – powiedział polityk PiS do dziennikarza Macieja Knapika. – Blokowanie przez Obywateli RP sali obrad Krajowej Rady Sądownictwa to nie protest odbywający się na podstawie i w granicach prawa, to raczej hucpa, utrudnianie pracy konstytucyjnemu organowi i nie powinno się tego robić – powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

Przed budynkiem KRS zebrali się kolejni demonstranci, którzy skandują hasła Konstytucja i Wolne sądy. SGGW zapowiedziała, że media, które będą chciały dostać się na teren uczelni będą musieli wystąpić o akredytację. Posiedzenie KRS ma się rozpocząć o 13:30.