Do warszawskiego szpitala trafiło 6-tygodniowe dziecko. Jest niedożywione i ma siniaki

Siostra wbiła szpilę Krystynie Pawłowicz. „Dla niej wolność to jest...

Krystyna Pawłowicz słynie z ostrych komentarzy pod adresem opozycji i obrony pomysłów swojej partii. – Dla niej wolność to jest to, czego chce PiS, jak to widzi PiS – powiedziała siostra posłanki z partii Jarosława Kaczyńskiego w...