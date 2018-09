Rozbito „grupę ożarowską”. W akcji brało udział 330 funkcjonariuszy

Służby od półtora roku prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której terenem działania była Warszawa i województwo mazowieckie. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w maju 2015 roku odrodziła się tzw. „grupa ożarowska”, o której kierowanie podejrzewa się 46-letniego Piotra S. oraz jego żonę, Justynę S. W poniedziałek 24 września przeprowadzono akcję rozbicia grupy. Brali w niej udział m.in. antyterroryści, policjanci, funkcjonariusze ABW oraz Żandarmeria Wojskowa.

Zabezpieczono narkotyki

Punktualnie o 6 rano funkcjonariusze weszli do 26 mieszkań w Warszawie i okolicznych miejscowościach zatrzymując 26 podejrzanych. Dynamiczne działania policjantów zaskoczyły podejrzanych, nie pozwalając im na jakikolwiek manewr czy stawianie oporu. Podczas przeszukań policjanci znaleźli cztery sztuki broni wraz z amunicją oraz narkotyki, tj: marihuanę, amfetaminę, haszysz, tabletki MDMA, metamfetaminę, a nawet heroinę. Na poczet grożących zatrzymanym kar grzywny zabezpieczono ponad 385 tys. zł, ponad 19 tys. euro oraz inną walutę, na łączną kwotę ponad 470 tys. zł. Dodatkowo zabezpieczono także dwa zegarki, warte po kilkadziesiąt tysięcy złotych każdy oraz samochód.

Kolejne 19 osób policjanci sukcesywnie doprowadzają do prokuratury z aresztów oraz zakładów karnych, gdzie odbywają wyroki m.in. za wcześniejszy udział w grupach przestępczych, handel narkotykami czy napady rabunkowe.

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mogli wprowadzić do obrotu prawie 61 kg heroiny, wartej prawie 5,5 mln zł, ponad 53 kg kokainy o szacunkowej wartości prawie 4,8 mln zł, 58 kg amfetaminy wartej ok. 580 tys. zł, 80 kg marihuany o szacunkowej wartości prawie 1,3 mln zł, 2 kg haszyszu wartego ok. 30 tys. zł, 30 tys. tabletek ecstasy o szacunkowej wartości 300 tys. zł, a także 14 kg mefedronu wartego ok. 280 tys. zł. Łącznie członkowie tzw. „grupy ożarowskiej” w okresie objętym zarzutami mogli wprowadzić do obrotu prawie 270 kg narkotyków, o szacunkowej wartości ponad 12,7 mln zł. Śledztwo ma nadal charakter rozwojowy.

Czytaj także:

Ukradł naklejki z wizerunkami piłkarzy. Policja szuka tego mężczyzny