PO zarzuca kłamstwo premierowi Morawieckiemu. Chodzi o inwestycje drogowe

– Premier Morawiecki nie może posługiwać się kłamstwem. Musi operować danymi, w perspektywie 2007-2014 wydaliśmy wszystkie środki, które otrzymaliśmy z Unii. Jeżeli chcemy debaty, jeżeli chcemy mówić prawdę, mówię to z podniesioną głową, z otwartą przyłbicą, pan premier Morawiecki nie może posługiwać się kłamstwem, nie tylko dlatego, że był doradcą premiera Tuska przez spory czas, ale też dlatego, że powinien spojrzeć w liczby. One są bezwzględne – zaznaczył Grzegorz Schetyna podczas konferencji prasowej. – Mówię o tym dlatego, że jako kraj, byliśmy największym beneficjentem środków europejskich. Żaden z krajów wcześniej, nie otrzymał takich środków europejskich i w dużej mierze te środki europejskie przeznaczyliśmy na inwestycje w infrastrukturę – dodał Schetyna.

– Rząd PO-PSL zainwestował w budowę dróg 134,5 miliardy złotych! Powstało 857 kilometrów autostrad i 1194 km dróg ekspresowych! Co więcej zostawiliśmy też 1174 km szybkich dróg w budowie. To są dane rządowe. Wybudowano i wyremontowano 14,8 tys kilometrów dróg lokalnych. Na ten cel rząd i samorządy wydało 11,3 miliarda złotych – tłumaczył Cezary Grabarczyk. Były minister infrastruktury dodał, że „na budowę wydawane były również pieniądze z rezerwy subwencji ogólnej na drogi – w latach rządów PO-PSL na ten cel przeznaczono ponad 2,5 miliarda złotych”.

Czego dotyczy sprawa?

W sobotę 15 września podczas spotkania z mieszkańcami Świebodzina w województwie lubuskim premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wbrew deklaracjom polityków PO-PSL, w czasach rządów tej koalicji nie budowano dróg ani mostów. – Żeby nie być gołosłownym, powiem tak: nasi poprzednicy (...) przez osiem lat wydali pięć miliardów złotych na drogi lokalne. To jest tyle, ile my wydajemy w ciągu jednego do półtora roku, porównajcie sobie – mówił premier, nawiązując do zapowiadanego uruchomienia Funduszu Dróg Lokalnych.

Słowa szefa rządu oburzyły Grzegorza Schetynę. – Żądamy przeproszenia, sprostowania tych kłamstw, a także gratyfikacji finansowej na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – oznajmił lider PO dodając, że „kłamstwa premiera i innych polityków PiS przekraczają nie tylko granice dobrego smaku i przyzwoitości, ale deformują rzeczywistość i historię”. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej przypomniał, że sam, jako wicepremier i szef MSWiA w rządzie Donalda Tuska, realizował program budowy dróg lokalnych, tzw. schetynówek. – Ten program trwał tak naprawdę osiem lat. On różnie się nazywał, ale był kontynuowany wtedy, kiedy było bardzo ciężko, kiedy przyszedł kryzys finansowy i kiedy ograniczaliśmy wydatki na wszystko, bo taka była konieczność budżetu – powiedział Schetyna.

Sąd Apelacyjny przyznał rację PO

Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej we wtorek 18 września w Sądzie Okręgowym w Warszawie złożyli pozew w trybie wyborczym przeciwko premierowi. Sąd oddalił jednak ten wniosek, ponieważ uznał, że nie podlega on rozpoznaniu w trybie wyborczym. PO złożyła jednak zażalenie na decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie. 21 września poseł Mariusz Witczak poinformował dziennikarzy, że Sąd Apelacyjny potwierdził argumenty polityków. W poniedziałek 24 września Sąd Okręgowy oddalił wniosek PO. We wtorek 25 września rzecznik Platformy Obywatelskiej przekazał, że ugrupowanie złożyło zażalenie do Sądu Apelacyjnego na postanowienie Sądu Okręgowego.

