Episkopat Polski: Zero tolerancji dla grzechu i przestępstwa pedofilii w Kościele

– Chcemy opracować całościowy program prewencji, gdzie będą włączone wszystkie instytucje, grupy diecezjalne, które pracują z dziećmi i młodzieżą. Wymieniamy tutaj przykładowo wydziały katechetyczne, duszpasterstwo rodzin, Caritas, seminaria duchowne, a wiec szerszą grupę osób, które pragniemy w każdej diecezji przeszkolić – poinformował abp. Polak.

– Wiemy, że temat nie jest łatwy. Chodzi o to, żebyśmy się wzajemnie uwrażliwili przede wszystkim na krzywdę ofiar, ale także na budowanie takiego systemu, w którym dzieci, młodzi ludzie będą czuli się bezpiecznie – podkreślił prymas.

„Dzieci i młodzież są stałą troską Kościoła. Wymaga to również działań mających na celu ochronę małoletnich przed nadużyciami. Stanowisko w tej sprawie jest stale aktualne i niezmienne: Zero tolerancji dla grzechu i przestępstwa pedofilii w Kościele i w społeczeństwie. Podczas ostatniej sesji Rady Biskupów Diecezjalnych w sierpniu br. jak i podczas obecnego zebrania Plenarnego – pasterze Kościoła w Polsce jeszcze raz potwierdzili swoją zdecydowaną wolę walki z tym grzechem i przestępstwem, podkreślając konieczność troski o ofiary i potrzebę budowania kultury zdolnej do zapobiegania takim czynom” – czytamy w stanowisku Konferencji Episkopatu Polski.

KEP zapowiada raport

Biskupi podkreślili, że obecna sytuacja, zgodnie ze wskazaniem papieża, wymaga kontynuacji działań. Dlatego też w diecezjach prowadzone są prace nad programem prewencji wobec nadużyć przeciwko nieletnim. „Obejmie on poszczególne sektory i osoby nimi kierujące: duszpasterstwo rodzin, wydziały katechetyczne, szkoły i przedszkola katolickie, wydziały duszpasterskie, Caritas, seminaria duchowne i formację permanentną kapłanów. Kontynuowane są szkolenia związane z tą tematyką. Ponadto biskupi podjęli decyzję o zebraniu danych statystycznych nt. tych nadużyć” – czytamy w komunikacie z 380. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.

Przedstawiciele Episkopatu podkreślają, że polski Kościół od lat podejmuje działania mające zapobiegać nadużyciom wobec dzieci i młodzieży. „Wiarygodne zgłoszenia obejmujemy dochodzeniem wstępnym, a jego wynik przekazujemy do Watykańskiej Kongregacji Doktryny Wiary. Postępujemy również zgodnie z obowiązującym prawem państwowym. W kontekście listu Papieża Franciszka do listu Bożego, Konferencja Episkopatu Polski przygotowuje na koniec listopada dokument ukazujący działania dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Polsce” – oświadczyli biskupi.

