Uwaga na trudne warunki w górach. „Zabierajmy ze sobą zdrowy rozsądek”

W ostatnią sobotę doszło do kolejnego obrywu skalnego z Niebieskiej Turni, położonej nad zamkniętym od maja odcinkiem szlaku pomiędzy Świnicą a Zawratem. Od kilku miesięcy Tatrzański Park Narodowy ostrzegał, że do takiego powtórnego obrywu może dojść i ten scenariusz się spełnił. To kolejny dowód na to, że lekceważenie zakazu i wędrowanie tym szlakiem może wiązać się ze śmiertelnym niebezpieczeństwem.

Eksperci podkreślają na każdym kroku kiedy lepiej nie planować górskich wędrówek. Zwracają jednocześnie uwagę na najczęstsze błędy przede wszystkim tych niedoświadczonych turystów.

– Brak rozwagi i głupota – to największe grzechy amatorów górskich wycieczek zdaniem ratownika Mateusza Wiatera z Krynickiej Grupy GOPR.

Do najczęstszych błędów turystów ratownik zaliczył również nieodpowiednie przygotowanie i planowanie wycieczek na wyrost.

– Najważniejsze, żeby w góry zabierać ze sobą zdrowy rozsądek – powiedział Mateusz Wiater.

