Prezydent Duda powołał dwóch nowych doradców. Czym będą się zajmować?

Z informacji przekazanych przez Kancelarię Prezydenta wynika, że głównym polem aktywności doradców będą zagadnienia związane z gospodarką, samorządem terytorialnym i prawem gospodarczym.

Adwokat, doktor nauk prawnych, Rafał Kos, specjalizuje się w problematyce prawa gospodarczego i międzynarodowego arbitrażu handlowego. Był ekspertem Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w zakresie projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (2009), członkiem Zespołu ds. nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego przy Ministrze Sprawiedliwości (2012), Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, przy Ministrze Gospodarki (2013) oraz Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Gospodarki (2015).

Mariusz Rusiecki jest radnym województwa łódzkiego w kadencji 2014-2018. Ukończył studia z zakresu nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim, zarządzanie na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia Master of Business Administration we Francuskim Instytucie Zarządzania. Był współpracownikiem posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego oraz posła Marcina Mastalerka. W latach 2012-2016 był czlonkiem Rady Programowej TVP S.A. Oddział w Łodzi. Od 2016 pracuje w PKN ORLEN S.A. na stanowiskach kierowniczych, w tym m.in. w komunikacji korporacyjnej, obecnie dyrektor w obszarze sprzedaży detalicznej. Pracował w Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji oraz Ochrony Zdrowia.

W trakcie uroczystości Andrzejowi Dudzie towarzyszył minister Paweł Mucha, koordynujący pracę doradców Prezydenta RP.