Gdynia. Bibliotekarki znalazły na plaży list w butelce. Napisała go Niemka

Historia została opisana na profilu Biblioteki Gdynia na Facebooku. „W miniony weekend podczas naszego wyjazdu szkoleniowego grupa bibliotekarek wybrała się na spacer po plaży, podczas którego zbierały śmieci. Ku ich zaskoczeniu wśród śmieci znaleźli list w butelce!” – czytamy.

Wkrótce po dokonaniu znaleziska, kobiety poznały więcej informacji o nadawczyni listu. Okazało się, że wiadomość napisała i wrzuciła do Bałtyku dziewczynka z Niemiec o imieniu Gelke. „Wychodzi na to, że butelka z listem została wrzuca do Bałtyku właśnie w Niemczech, co czyni tę historię jeszcze bardziej niewiarygodną!” – podsumowują przedstawiciele biblioteki.

Historia z pewnością będzie miała swój ciąg dalszy, bowiem kobiety odpisały na list Niemki. Teraz pracownicy gdyńskiej biblioteki wyczekują odpowiedzi.

