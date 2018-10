Policjanci zlikwidowali plantację marihuany wartą pół miliona złotych

Uwaga! TVN: Konflikt sąsiedzki w centrum Łodzi. Chodzi o parkowanie

Wysypywanie kredy na podwórko, inscenizowanie plaży, czy wreszcie wystawianie starszego mężczyzny na wózku inwalidzkim to metody, do jakich posuwa się jedna z mieszkanek Łodzi. Wszystko po to, by uniemożliwić sąsiadom parkowania w bramie...