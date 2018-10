Celebrytka Monika „Esmeralda” G. usłyszała zarzut. Miała 1,5 promila alkoholu

Polka walczy o tytuł Mis Earth 2018. Poznajcie Aleksandrę Grysz

Aleksandra Grysz z Iławy reprezentuje Polskę w konkursie Mis Earth 2018, który odbywa się na Filipinach. 22-letnia Polka jest już na miejscu, gdzie przygotowuje się do finałowej gali trzeciego co do wielkości konkursu piękności na świecie.